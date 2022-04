Stiri pe aceeasi tema

- Florii. Duminica Floriilor // Intrarea Domnului in Ierusalim inaugureaza ultima saptamana din viața Sa pamanteasca. Astfel, din aceasta zi incepe Saptamana Patimilor. In toate bisericile se oficiaza in fiecare seara Deniile, slujbe prin care credincioșii sunt chemați sa-L insoțeasca pe Hristos pe drumul…

- Pe 9 martie ortodocsii ii praznuiesc pe cei 40 de Mucenici de la Sevastia, care si-au dat sufletul pentru daruirea totala fata de Iisus. Conform legendei, Mucenicii erau soldati crestini, aflati in slujba imparatului roman Licinius. Afland despre credinta lor, Agricolae, guvernatorul Armeniei, i-a obligat…

- Dupa Nasterea Domnului Iisus Hristos, trecand patruzeci de zile, Maica Sa, Preacurata si Preabinecuvantata Fecioara Maria, a plecat din Betleem cu Sfantul Iosif, si au venit la Ierusalim, in Biserica lui Dumnezeu, purtand pe Hristos Pruncul. Au mers sa implineasca Legea Domnului si sa se curateasca…