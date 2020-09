Ce trebuie să facă de astăzi fermierii care au fost afectați de secetă Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța ca incepand de joi, 3 septembriea.c., primește cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, iar acestea au fost afectate de seceta pedologica. Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regasește in OUG nr.148/27.08.2020, publicata in Monitorul Oficial nr 806 din data de 02.09.2020, poate fi descarcat de pe site-ul APIA și ar trebui depus in termen de 10 zile, pana pe 13 septembrie 2020. Cererile se depun la Centrele locale/ judetene ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de maine, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de maine, 03 septembrie 2020, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, intr-un interval de 10 zile…

- Cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, se depun intr-un interval de 10 zile lucratoare, incepand de joi, 3 septembrie 2020, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…

- Perioadele de depunere a cererilor unice de plata in Campania 2020 au fost decalate din cauza conditiilor determinate de pandemia COVID-19, insa termenul de finalizare a controalelor pe teren este pana la data de 15 octombrie, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 01-28.07.2020, se depun la Centrele Judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti, pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului, cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari, ca pana la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 aprilie…

- Cererile de plata pentru sprijinul privind asigurarea recoltei de struguri pentru vin in perioada 2020 - 2021 pot fi depuse in intervalul 1 - 31 iulie 2020, a anuntat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat transmis AGERPRES. Solicitarile trebuie sa…

- Aproape 20.000 de fermieri au depus, pana in prezent, cereri pentru subventia pe suprafata, reprezentand 91,51% din totalul fermierilor vranceni, a informat, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Vrancea. ‘APIA Vrancea informeaza ca, pana in acest moment, in cadrul Campaniei…