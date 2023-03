Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 25 martie este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox, astfel ca se sarbatorește Buna Vestire. Aceasta zi este sarbatorita an de an de credincioșii ortodocși, care au grija sa respecte toate tradițiile. Iata ce nu avem voie sa facem de Buna Vestire ca sa ne mearga bine tot anul!

- Luna Martie este cea de-a treia luna din calendar și se mai numește in limbaj popular și Marțișor. In acest an, data de 1 martie pica intr-o zi de miercuri. Aceasta luna are un numar de 31 de zile, marcate cu cruce roșie și neagra. In aceasta luna, ziua are 12 ore, iar noaptea are […] The post Calendar…

- In aceasta luna, ziua a paisprezecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Auxentiu, cel din munte.Cuviosul Auxentiu a trait pe vremea imparatiei lui Teodosie cel Mic, si se tragea cu neamul din Rasarit. Era om invatat si imbratisand viata monahala s a suit pe muntele ce se gaseste in fata Oxiei;…

- In aceasta luna, in ziua a doua, se praznuieste Intampinarea Domnului Dumnezeu si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, cand L a primit dreptul Simeon in bratele sale.In aceasta zi Biserica sarbatoreste un eveniment important din viata pamanteasca a Domnului Nostru Iisus Hristos Luca 2:22 40 . Dupa patruzeci…

- La data de 2 februarie celebram Intampinarea Domnului sau Stretenia. Astfel, la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos, este praznuita aceasta sarbatoare. Pentru prima data sarbatorita la Roma, de papa Gelasiu, in anul 494, ea a devenit rapid cunoscuta de crestii din intreaga lume.

- Calendar ortodox 30 ianuarie 2023. Romanii praznuiesc, luni, trei parinți importanți, considerați de catre credincioși mari dascali ai lumii și ierarhi. Este sarbatoare cu cruce roșie in calendar, astfel incat exista o serie de restricții ce trebuiesc respectate. Vezi mai jos ce rugaciune sa inalți…

- Maine, 30 ianuarie, este o sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor și spor in tot ceea ce faci!

- In aceasta luna, in ziua a saptea, soborul Sfantului Prooroc inaintemergatorului Botezatorului Ioan.Dupa cum este obiceiul, Biserica dreptmaritoare a randuit ca dupa unele mari sarbatori ale Mantuitorului sau ale Maicii Domnului, in ziua care urmeaza praznicului sa fie cinstit principalul personaj secundar…