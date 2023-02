Ce trebuie să cunoști despre perioada de recuperare după plasarea implantului dentar? Indiferent daca te-ai hotarat deja asupra implanturilor dentare sau iei in considerare montarea acestora, merita sa știi cat timp va trece pana te vei putea bucura pe deplin de noul tau zambet. Și deși insași viziunea asupra procedurii poate fi terifianta, mai ales pentru persoanele carora nu le place sa viziteze medicul dentist, conștientizarea cum va arata procesul de recuperare poate reduce eficient stresul de dinainte de procedura. Procedura de implantare in sine se efectueaza de obicei sub anestezie locala, intervenție nedureroasa și sigura pentru pacient. Durata de timp a operațiunii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

