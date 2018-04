Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doi ani de relație, Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit. Cantarețul a confirmat astazi vestea. Zayn Malik și Gigi Hadid formau poate cel mai adorabil cuplu de pe Instagram. Cantarețul in varsta de 25 de ani a anunțat astazi ca s-a desparțit de Gigi Hadid, cu care era…

- Berbec Inca nu ai gasit un partener potrivit pentru tine, alaturi de care sa traiești tot ce ți-ai dorit. Cu toate astea, ești intr-o relație cu cineva și te complaci, pentru ca ai impresia ca nu ai avea șansa sa mai gasești pe altcineva. Ei bine, in martie s-ar putea sa ai o surpriza in aceasta…

- Atașat de tehnologie sau atașat de persoana iubita? In zilele noastre e o intrebare importanta, insa raspunsul e evident: ii iubim pe cei dragi, iar tehnologia este mijlocul prin care le putem spune și arata asta, chiar și atunci cand nu sunt langa noi! Relațiile nu sunt opționale, fiindca noi toți…

- Berbec – Leu O relatie de durata. Leul este cea de-a cincea zodie, iar in numerologie este echivalentul plexului solar. Daca unii iubesc cu mintea (Berbecii), Leii iubesc cu inima. Compatibilitatea dintre cele doua zodii este perfecta si in astrologie si in numerologie. Taur…

- Florin Piersic si Angela Similea au format in anii '80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala au trait o poveste de dragoste interzisa. Ambii erau casatoriti. De la spectacolele care ii aducea pe aceeasi scena si pana la dragoste nu a fost decat un pas. "Cu Angela am fost intr-un…

- Horoscop Berbec (21 martie - 20 aprilie) In cursul sau in jurul zilei de 4, ar fi de dorit sa nu acrozi bani imprumut și sa nu investești in proiecte insuficient de bine conturate. Din 10 incolo, este posibil sa incepi o relație departe de ochii curioșilor ori sa revina in viața ta un/o fost/a partener/a.…