Ce trebuie să ai la tine atunci cînd mergi la plajă cu copilul mic Vacanta pe plaja se schimba complet dupa ce ai un copil. In primul rand, nu relaxarea este cuvantul cheie ai vacantei petrecute cu cel mic la plaja, ci precautie. Exista cateva reguli esentiale, pe care e neaparat necesar sa le respecti atunci cand ai un copil mic si destinatia voastra de vacanta este la malul marii ori al oceanului. Protectia solara – bineinteles, regula de aur atunci cand mer Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea și Cabral Ibacka vor deveni pentru a doua oara parinți, anul acesta. In aceasta perioada, cei doi se afla in Grecia, impreuna cu mai mulți prieteni, iar soția prezentatorului și-a etalat mandra sarcina ajunsa in trimestrul al treilea, pe plaja din Mikonos. Andreea Ibacka a postat pe contul de…

- Turcii știu sa faca turism și la multe capitole, sunt deasupra grecilor. Romanul, un gurmand prin definiție, va gasi mai multa satisfacție culinara pe plajele de la Marea Mediterana. Și asta nu e tot. Poate cea mai buna varianta de ales pentru o vacanța in Turcia este un sejur Ultra All Inclusive. Asta…

- Trupul unui copil kurd de 15 luni, care a disparut anul trecut in octombrie in apele din Canalul Manecii, in timp ce familia sa incerca sa treaca din Franța in Marea Britnie, a fost purtat de curenți pana pe țarmul norvegian.

- Plajele vor fi folosite in limitele de capacitate, administratorii putand restricționa accesul daca acestea sunt depașite sau distanța fizica nu poate fi menținuta, se arata intr-un ordin comun al miniștrilor sanatații, economiei și mediului, publicat marți in Monitorul Oficial. Potrivit ordinului,…

- Vrei sa pleci in Bulgaria in aceasta vara? Restricțiile nu vor fi un impediment, dar trebuie totuși sa ai grija la cateva detalii. Iata tot ce trebuie sa știi despre condițiile și excepțiile de calatorie in conformitate cu aceste vremuri! Vacanța in Bulgaria in vara lui 2021: condiții și excepții de…

- Vara se apropie cu pași repezi, iar pofta de vacanța se simte. Romanii sunt invitați și in acest an sa iși petreaca zilele de concediu in una dintre destinațiile lor preferate, Turcia. Vacanța in Antalya: Turcia nu mai e in lockdown! Cei care vor sa ajunga in orice regiune din Turcia trebuie sa știe…

- Politistii doljeni au intocmit un dosar penal, dupa ce un copil de 9 ani a fost filmat cum loveste un caine cu o bata, iar imaginile au ajuns la o asociatie pentru protectia animalelor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Politiei Municipiului…

- Actiunile de plantare care vor avea loc maine, 16.04.2021, in parcul Tabacarie zona dinspre Satul de Vacanta, intrarea din bulevardul Lapusneanu si pe taluzul de la plaja Modern.Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, invita constantenii sa se alature actiunilor de plantare care vor avea loc…