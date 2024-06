Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție face noi verificari in dosarul foștilor șefi SRI. Pana acum, trei barbați au depus denunțuri, iar unii dintre ei acuza inclusiv ca au fost amenințați de gruparea pe care Florian Coldea ar fi condus-o.

- Direcția Naționala Anticorupție face noi verificari in dosarul foștilor șefi SRI. Pana acum, trei barbați au depus denunțuri, iar unii dintre ei acuza inclusiv ca au fost amenințați de gruparea pe care Florian Coldea ar fi condus-o.

- Mirela Vaida iși aduce aminte cu drag de copilarie. Daca maine este 1 iunie, Ziua Copilului, vedeta a facut declarații importante despre copilarie. Iata ce sfaturi le ofera prezentatoarea TV micuților din zilele noastre!

- Horoscopul saptamanii 17-23 mai 2024 aduce schimbari importante pentru unii nativi. Patru zodii au noroc pe toate planurile: iubire, sanatate și bani. A doua jumatate a lunii le va aduce doar vești bune.

- Piatra potrivita zodiei Sagetator. Sagetatorul este al 9-lea semn al zodiacului. Cei nascuți intre 23 noiembrie și 21 decembrie sunt sagetatori. Elementul Sagetator este focul, iar planeta conducatoare este Jupiter. Simbolul Sagetator este arcașul. Ca toate celelalte semne zodiacale și sagetatorii…

- Iți faci planurile pentru masa organizata de sarbatorile pascale ortodoxe? Playtech Știri iți dezvaluie ce preparat nu trebuie sa lipseasca din fața oaspeților, potrivit tradițiilor și obiceiurilor. Se spune ca, daca-l pregatești pentru Paște, vei atrage doar noroc și prosperitate pentru familia ta.…

- ​Romanii vor avea o prima minivacanța de șase zile la inceputul lunii mai, cand va fi și ziua libera de 1 Mai, dar și Paștele Ortodox (in 5-6 mai). Pentru ca Paștele va fi in aceeași saptamana cu 1 Mai, zi libera prin lege, Guvernul a hotarat ca bugetarii sa fie liberi și in 2 mai, astfel incat sa se…

- Guvernul va continua sa ia masuri pana cand lucrurile vor fi sub control in domeniul jocurilor de noroc, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, referitor la adoptarea in Camera Deputatilor a proiectului de lege care prevede „scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitatile din Romania”.…