- Consultantul in turism Simion Giurca, timișorean stabilit la Viena, a declarat, joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, ca inca sunt restricționate calatoriile in scop turistic in Austria și exista amenințarea carantinei pentru cei care ar merge in Austria in interes turistic. Totuși, sunt vești bune…

- Drumurile de la miezul nopții, in cautare de distracție, s-au oprit de mai bine de un an. Acum, la Timișoara, oamenii pot ieși noaptea in oraș numai cand merg la centrul de vaccinare non-stop deschis la Spitalul Clinic Județean de Urgența. Centrul ar fi trebuit sa funcționeze inca de acum o luna , insa…

- Romania figureaza pe site-ul companiei din Ankara drept singura țara europeana care, prin SMURD, a cumparat trailerele specifice de ingrijire a bolnavilor COVID. Intrate in posesia IGSU, unele dintre ele prin intermediul fundației SMURD, TIR-urile folosite ca soluție de urgența pentru suplimentarea…

- Șeful Guvernului a fost sunat joi, 1 aprilie, in ziua in care a implinit 49 de ani, de realizatorii Matinalului Digi FM. La intrebarea ce iși dorește de ziua lui, Florin Cițu spune ca vrea sa se vaccineze cat mai mulți romani. „Lucrurile au mers mult mai bine in Romania decat se aștepta oricine. Și…

- Echipa feminina de handbal a Romaniei va evolua in Grupa a preliminariilor Campionatului European din 2022, alaturi de formatiile Danemarcei, Austriei si invingatoarea grupei 3 de calificare, s-a stabilit, joi, in urma tragerii al sorti care a avut loc la sediul EHF de la Viena, potrivit news.roIn…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat luni ca Guvernul va lua in discutie, in prima sedinta, situatia carantinei de la Timisoara, precizand ca decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a prelungi carantinarea orasului este una tranzitorie. "Cred ca Guvernul va lua in discutie…

- Austria a inceput luni repartizarea catre populatie a testelor antigen gratuite de COVID-19, cate cinci teste pentru fiecare persoana pe luna si care pot fi efectuate acasa, relateaza agentia EFE, potrivit AGERPRES. Toti cetatenii austrieci cu varste de peste 15 ani si care dispun de cardul…

- Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeș Timișoara vor fi evaluate din punct de vedere al epuizarii fizice și al stresului profesional. Este o premiera naționala care are loc in condițiile in care cei mai mulți angajați sunt epuizați, potrivit Mediafax.…