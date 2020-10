Ce tratament pentru COVID a urmat Donald Trump Ce tratament pentru COVID a urmat Donald Trump Dupa externarea din spital, Donald Trump ii indeamna pe oameni sa nu se teama de COVID-19. Sa nu lase acest virus sa le domine viața. Pentru ca sub administrația sa au fost dezvoltate tratamente și echipamente medicale de ultima generație. Ușor de spus, mai greu de crezut. Asta in condițiile in care 210.000 de americani au murit deja din cauza complicațiilor aparute in urma infectarii cu COVID. Se pare ca Donald Trump a urmat un tratament experimental, tratament la care oamenii de rand nu au insa acces. Ar fi vorba despre o terapie cu anticorpi, produsa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Care sunt pașii de urmat, daca un elev are simptome specifice COVID-19 la școala. Precizarile ministrului educației Monica Anisie a precizat, duminica, intr-o conferința de presa, care sunt pașii de urmat in cazul in care un elev aflat la școala incepe sa aiba simptome de COVID, potrivit…

- Anul scolar incepe luni in conditii speciale din cauza pandemiei. In 12.423 de scoli, elevii merg fizic la cursuri, in timp 100.000 de copii invata online. Școlile au avut obligația sa amenajeze un spațiu special pentru izolarea ... The post Ce se intampla daca un copil are simptome de COVID la școala.…

- Un barbat din Galați, suspect de Covid 19, a facut scandal in momentul in care un echipaj de ambulanța a vrut sa-l duca la spital. El s-a certat cu jandarmii și a refuzat sa fie luat de ambulanța chemata de prietena lui. Mai mult, s-a ascuns in casa cu ajutorul unui prieten.

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, Direcția de Sanatate Publica, Serviciul de Ambulanța Județean și Colegiul Medicilor Prahova au transmis, luni, o informare cu privire la traseul pacienților pozitivi SARS-COV2, confirmați prin buletin de analiza de catre laborator.

- 14 angajati ai Brigazii de poliție cu destinație speciala ”Fulger” au donat plasma intr-o singura zi, dupa ce s-au vindecat de COVID-19. Ei ii indeamna si pe altii sa le urmeze exemplul."Nu am avut mari complicatii, doar ca mirosul si gustul mi-au disparut partial.

- Luptatorul K1, Calin Marincuș, s-a dus sa se angajeze la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCIB) Cluj ca brancardier, dar a fost refuzat.Marincuș i-a spus managerului Spitalului, Ioan Mureșan (surprins ca acesta a reușit sa se plimbe liber prin spiotal), ca vrea sa ajute la ingrijirea bolnavilor.…

- Numarul de cazuri creste insa de la o zi la alta, si multi angajatori isi pun problema aparitiei inevitabile a unui caz in randul angajatilor. „Au existat cazuri in care anumite firme au decis testarea angajatilor, dar exista si foarte multe societati care prefera sa nu faca acest lucru, tocmai pentru…

- Nelu Tataru a afirmat ca, daca vom respecta regulile, purtand masca, pastrand distantarea fizica, atunci transmiterea comunitara se va reduce, iar intr-o saptamana si jumatate vom ajunge la un platou si la o scadere a numarului de cazuri. Ministrul a precizat ca, in caz contrar, numarul pacientilor…