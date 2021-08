Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile investitorilor din Romania s-au orientat catre materiile prime care au beneficiat de o dinamica favorabila in acest an astfel ca, pe langa CELE considerate clasice precum aurul sau petrolul, care s-au regasit in preferintele investitorilor din Romania, s-au observat si marfuri exotice,…

- Romanii au investit masiv in aur, petrol, gaze naturale, soia, cafea si zahar in 2021, sperand ca vor obtine profit pe termen scurt si mediu, potrivit unei ample analize efectuate de XTB Romania

- Românii au experimentat anul trecut o viteza medie de download la nivel național de 185,8 Mbps pentru internetul fix, în creștere cu aproape 25% comparativ cu anul anterior, în timp ce viteza medie înregistrata pentru internetul mobil s-a menținut constanta, la 24,2 Mbps, performanțe…

- Cristian Leana a uimit o țara intreaga cu abilitațile sale ieșite din comun. Supranumit “Mister Puzzle” de Romania, tanarul a reușit o performanța greu de egalat. A rezolvat Cubul Rubik in doar cateva secunde, cu o singura mana și legat la ochi. Talentul sau i-a impresionat pe jurații de la “Romanii…

- 86% dintre romanii intervievați considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1000 euro in Romania, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor…

- PSD a depus, miercuri, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Moțiunea va fi citita astazi in Parlament, urmand ca saptamana viitoare sa fie dezbatuta și votata. "Am depus moțiunea de cenzura. Vreau sa mulțumim partenerilor sociali care au contribuit la textul moțiunii. Guvernul actual este…

- Romanii au batut recordul la bautul de cafea. Sunt cifre record la vanzarile de cafea in Romania. Cata cafea au consumat romanii in doar 2 luni In doar doua luni de zile, romanii au consumat mai multa cafea ca niciodata. Pentru ca am ieșit mai rar din casa in anul 2020, am inlocuit bautul cafelelor…