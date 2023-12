Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe FC Hermannstadt, scor 3-0, in runda cu numarul 20 din Superliga. Alexandru Baluța (30 de ani) recunoaște ca se gandește la echipa naționala. Alexandru Baluța a pasat decisiv la golul de 1-0 din FCSB - Hermannstadt. Favoritul lui Gigi Becali este titular incontestabil la liderul din…

- Baba Alhassan (23 de ani) a fost subiectul unei „licitații” intre cele doua echipe din București cu pretenții de titlu, FCSB și Rapid # Din informațiile Gazetei, roș-albaștrii au avut caștig de cauza, oferind mai mult decat giuleștenii cu 200.000 de euro. Din 2020 la Hermannstadt, Baba Alhassan și-a…

- Hermannstadt - Poli Iasi, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 24 noiembrie, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Hermannstadt - Dinamo, meci contand pentru etapa a 13-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 21 octombrie, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Fostul internațional Banel Nicolița, piesa de baza in echipa Romaniei de la EURO 2008, considera ca „scheletul” primei reprezentative ar trebui construit in jurul FCSB-ului, liderul la zi din Superliga. Diseara, cu Belarus, doar Florinel Coman e creditat cu șanse importante sa apara in formula de start…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF, intrunita miercuri, a decis sanctionarea clubului FCU Craiova dupa meciul cu Hermannstadt, din Superliga, dar si penalizarea lui Cooper Godberg Barry (UTA Arad) dupa eliminarea dee la partida cu Petrolul, potrivit news.ro.Sanctiunile decise:FCU Craiova…

- Claudiu Petrila s-a reinventat la Rapid sub comanda lui Cristiano Bergodi. Extrema stanga in varsta de 22 de ani se indreapta spre cel mai bun sezon din cariera. Mai mult rezerva in ultima perioada a lui la CFR Cluj, Petrila și-a revenit in Giulești. E om de baza acum la Rapid, pentru care a fost titular…

- Pe pozitia a patra in clasament, cu 19 puncte, echipa giulesteana, care are al doilea atac al campionatului, vrea sa si continue seria de invincibilitate.Sezonul regular al Superligii, editia 2023 2024, a ajuns la etapa a 12 a, care, vineri, 6 octombrie 2023, a programat primele doua partide.De la ora…