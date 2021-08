Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol se pregateste de returul cu Dinamo Zagreb din play-off-ul Ligii Campionilor. Cu cateva cinci zile inaintea confruntarii decisive, "galben-negrii" au anuntat despre transferul mijlocasului Boban Nikolov, component al echipei nationale a Macedoniei de Nord.

- Sheriff Tiraspol a facut un pas important spre grupele Ligii Campionilor, dupa ce a invins pe teren propriu Dinamo Zagreb cu scorul 3:0 in primul meci din faza play-off a competiției. Meciul retur va avea loc pe 25 august in deplasare. In cazul in care elimina croații din competiție, Sheriff va juca…

- Sheriff Tiraspol ar putea juca in grupele cupelor europene dupa o pauza de patru ani. Pentru asta, "viespile" trebuie sa elimine pe Alashkert Erevan in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Meciul primei manșe se va disputa marți, 20 iulie, in Armenia.