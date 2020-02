Stiri pe aceeasi tema

- Doi muncitori ai societații de apa și canalizare, din orașul Sibiu, au fost loviți de un microbuz, sambata, in timp ce lucrau la carosabil. Poliția spune ca lucrarea era semnalizata corespunzator, scrie Mediafax.Potrivit ISU Sibiu, doi muncitori ai societații de apa și canalizare, in varsta…

- Vestea morții lui Kobe Bryant a șocat intreaga planeta. Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe au fost și Gica Hagi și Nadia Comaneci."Cumplita veste. Unul dintre cei mai mari baschetbaliști din toate timpurile. R.I.P. Kobe Bryant", a scris Gica Hagi pe Facebook. La randul sau, Nadia Comaneci…

- Vladimir Chirița, despre cariera sportiva in Moldova / In Republica Moldova este greu sa faci sport de performanța. Tot mai puțini tineri aleg sa-și construiasca o cariera in acest domeniu. Sportul nu mai este atractiv pentru tanara generație, susține Vladimir Chirița. "Sunt mulți tineri pasionați…

- CHIȘINAU, 7 ian – Sputnik. Sarbatorile ne aduc bucuria revederii cu cei dragi, distracții in aer liber și evenimente de neuitat, insa cu regret se pot intampla și situații neprevazute, care ne pot pune in pericol sanatatea și chiar viața. © Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgența…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Un minor de 15 ani a murit dupa ce s-a impușcat dintr-o arma chiar in apartamentul in care locuia. © CC0Caz horror in Capitala: Un barbat s-a impușcat in cap Ofițerul de presa al Poliției Capitalei Natalia Stati a comunicat pentru Sputnik Moldova ca Poliția a fost…

- CHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. Ceața a cuprins Chișinaul și intreaga Moldova in dupa-amiaza zilei de miercuri. Pe parcursul nopții, densitatea ceții va crește. © CC BY 2.0 / fdecomite / UFO ?Lumini misterioase pe cer: Nimeni nu poate explica fenomenul - Video Pentru joi, 12 decembrie, Serviciul…

- Accident pe traseul R2, care leaga municipiul Chisinau de orasul Tighina. Din imaginile, care au fost publicate de Nicoleta Struna pe Facebook, se vede ca doua automobile s-au lovit frontal. La fata locului sunt politisti, dar si o masina a pompierilor.