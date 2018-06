Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doar patru ani din satul Peresecina, Orhei, a murit dupa ce a fost lovita de o masina pe care tatal sau a lasat o nesupravegheata. Grav este ca la volanul autoturismului a urcat fratele fetei, in varsta de doi ani, transmite Antena3.ro. Oamenii legii au anuntat ca incidentul socant s a perecut…

- Drama fara margini in satul Reciu, comuna Garbova, langa Sebeș, acolo unde un baiețel de numai 10 anișori s-a stins, vineri, 25 mai 2018, la scurt timp dupa ce a suferit un accident cu bicicleta. Din primele informații, micuțul tocmai ieșise din curtea casei cand s-ar fi dezechilibrat. E posibil, potrivit…

- Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr un accident produs marti dimineata pe DN 67, la Mihaesti, intre un autoturism taximetru si o autoutilitara, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Valcea citati de Agerpres.ro. In urma impactului, soferul taximetrului…

- Un teribil accident rutier a avut loc sambata seara in judetul Teleorman. Masina in care se aflau patru tinere ce se intorceau acasa din club a derapat intr o curba si s a izbit violent de o cladire. In urma impactului extrem de violent trei tinere au murit iar a patra a ajuns in stare grava la spital.…

- Un accident deosebit de grav, soldat cu moartea a trei tinere si ranirea grava a uneia, a avut loc la intrarea in comuna Nasturelu, judetul Teleorman.Dupa cum precizeaza IPJ Teleorman, azi noapte, in timp ce o tanara de 19 ani din Zimnicea conducea un autoturism pe DN5 C, la intrarea in comuna Nasturelu,…

- Doi turisti au murit in Malta si alti 50 au fost raniti dupa ce autocarul descoperit cu care mergeau a lovit crengile unor copaci, in Zurrieq.Tragedia a avut loc in apropiere de capitala Valletta, pe un drum folosit adesea de turisti.

- Cel putin 27 de copii de clase primare au muri dupa ce autobuzul scolar care-i ducea acasa s-a prabusit intr-o prapastie, in India, la poalele munților Himalaya. Potrivit primelor informatii ale politiei, tragedia s-ar fi produs pentru ca soferul autobuzului cu 42 locuri si aproximativ…

- Un teribil accident s-a petrecut, sambata, in Canada, la ora locala 17:00. 14 membri ai echipei de hochei Humboldt Broncos au murit. Potrivit realitatea.net, in autocar erau 28 de persoane, jucatori si echipa tehnica. Celelalte persoane au fost transportate de urgenta la spital cu rani grave, trei…