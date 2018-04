Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 aprilie, o fetița de doar 11 ani a fost ranita grav la Baleni, in urma unui accident ruteir. Doua mașini s-au lovit, iar una din ele a acroșat copila. Fetița a fost transportata in stare grava cu un elicopter SMURD. A stat in coma mai multe zile, dar din pacate a murit. Sosit […] The post Fetița…

- O fetita de doi ani a murit, iar alte cinci persoane, printre care un alt copil de sapte ani, au fost ranite, marti dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 7, in comuna valceana Milcoiu.

- O tanara de 32 de ani și-a pierdut viața, miercuri seara, intr-un acicdent de circulație produs pe o șosea din vestul țarii. The post Tragedie fara margini! O tanara de 32 de ani a murit intr-un accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit poliției, baiatul a pus mana pe o arma din casa, dupa ce sora lui a refuzat sa-i dea controller-ul, scrie stririleprotv.ro. Baiatul și-ar fi impușcat sora din spate direct in cap. Citeste si Surorile Bambi, mame in acelasi timp? "Sunt innebunita dupa acest gand..." Fetița a…

- Actrita americana Ruthie Ann Miles, insarcinata, a fost ranita, iar fiica acesteia, in varsta de 4 ani, a fost omorata intr-un accident de masina care a avut loc in New York, potrivit Reuters.

- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…