- Ierburi de leac, batrana satului cu puteri tamaduitoare și ritualul de indeplinit inainte ca soarele sa urce pe cer, toate țineau, candva, de Dragaica, o sarbatoare importanta, astazi aproape uitata. Meșterul popular Olga Filip iși amintește ce se intampla de Sanziene la Cezieni, in Olt.

- Astazi, 19 mai: Rusaliile la Catolici. Tradiții și obiceiuri. Cand pica Rusalile la Ortodocși 2024 In fiecare an, la 50 de zile de la Sarbatoarea Sfintelor Pasti, crestinii sarbatoresc Rusaliile. Sarbatoarea de Rusalii cade intotdeauna duminica, la zece zile dupa Inaltare si la 50 de zile dupa Paste.…

- FOTO: „Pomana copiilor”, obicei stravechi pastrat la Presca Ampoiului. Tradiții in a doua zi de Paște, in comuna Meteș „Pomana copiilor”, obicei stravechi pastrat la Presca Ampoiului. Luni, in a doua zi de Paște, in satul Presaca Ampoiului din comuna Meteș a fost organizat evenimentul „Pomana copiilor”. …

- Vinerea Mare este cunoscuta și ca Vinerea Seaca și are o semnificație foarte profunda. Aceasta zi vine cu tradiții, obiceiuri și superstișții pentru credincioși. Iata ce nu au voie sa faci in Vinerea Mare și ce semnificație are aceasta zi pentru creștinism.

- Traditia de a imbraca haine noi de Paste simbolizeaza Invierea si renasterea spirituala asociata cu aceasta sarbatoare, spune designerul Georgiana Iordache, care considera ca acest obicei nu doar ca nu se va estompa, ci va lua amploare si se va actualiza an de an, odata cu tendintele din lumea modei.

- Sambata lui Lazar sau Moșii de Florii, marea sarbatoare care precede Floriile. Tradiții, obiceiuri și semnificații Sambata lui Lazar sau Moșii de Florii, este o sarbatoare creștina ortodoxa care precede Floriile și Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor (Saptamana Sfanta). Aceasta sarbatoare cade in…

- Ziua pacalelilor, marcata in fiecare an la 1 aprilie, este o zi in care se fac diferite farse sau pacaleli. Trimiterea la o intalnire inutila a prietenilor sau alte farse similare sunt cunoscute, ... The post TRADIȚII INTERNAȚIONALE 1 Aprilie a fost intotdeauna un prilej de distracție first appeared…

- Sarbatoarea Bunei Vestiri, denumita popular Blagovestenie, aminteste de ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Fecioarei Maria ca il va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Ea a fost fixata in ziua de 25 martie, cu noua luni inainte de Nasterea Domnului, 25 decembrie.Buna Vestire este cea dintai sarbatoare…