- Proiectul gazoductului BRUA faza 1 s-a incheiat la valoarea de 377,4 milioane de euro, respectiv cu o economie de 21% sau 101,1 milioane de euro fata de valoarea scoasa la licitatie, potrivit unui comunicat Transgaz transmis miercuri Bursei de la Bucuresti. "Proiectul "Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei…

- O felie din tortul de nunta al printului si printesei de Wales va fi scoasa la licitatie la 40 de ani dupa ce Charles si Diana si-au rostit juramintele in fata altarului, transmite miercuri DPA. Joi se implinesc 40 de ani de la nunta de basm in care mostenitorul tronului britanic s-a casatorit…

- PSD solicita institutiilor abilitate sa declanseze de urgenta o investigatie penala, dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora premierul Florin Citu ar folosi resurse umane si bugetare din Cancelaria prim-ministrului in campania electorala pentru sefia PNL. „Documentele aparute in presa…

- Una dintre celebrele palarii bicorn ale lui Napoleon Bonaparte, cel mai probabil purtata in timpul campaniilor sale de succes impotriva celei de-a Patra Coaliții in anii 1806 și 1807, va fi scoasa la licitație și ar putea fi vanduta pentru cel puțin 600.000 de euro, relateaza The Guardian.

- Un Ford Escort Ghia Saloon din 1981, daruit de printul Charles printesei Diana cu doua luni inainte de nunta lor, este scos la licitatie luna aceasta, potrivit cornwalllive.com. Masina vintage a fost un dar de logodna de la Printul de Wales si are un pret estimativ de 40.000 de lire sterline,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat ca a fost lansata licitația pentru proiectarea drumului expres Cluj-Napoca - Dej. Articolul Proiectarea drumului expres Cluj-Dej, scoasa la licitație apare prima data in Someșeanul.ro .

- Christie's va vinde online, incepand de vineri, "Mona Lisa Hekking", celebra replica de secol XVII pe care proprietarul sau, Raymond Hekking o credea in anii '60 autentica, scrie AFP. Acest tablou a tinut prima pagina a ziarelor si radiourilor pana in Statele Unite, dupa ce a fost achizitionata…