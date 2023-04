Ce tipuri de rochii sunt în trend sezonul acesta Spune-mi ce personalitate ai și iți voi spune ce rochie ți se potrivește cel mai bine! Aceasta ar fi una dintre ideile care stau la baza alegerii unor outfituri potrivite, insa in același timp este important sa ții cont și de ceea ce este in tendințe pent Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 10 tipuri de rochii daca te duci la o nunta black-tie Atunci cand auzi termenul de black-tie de gandești automat la un eveniment grandios, spectaculos. Acel gen de eveniment care te duce instant cu gandul la Hollywood și la vedetele care pașesc pe covorul roșu in cele mai frumoase rochii. Te intrebi…

- Actorul a jucat rolul unui zidar de rand și a venit pe scena iUmor sa faca glume cu și despre romani, ironizand fiecare palier al societații la care stam prost: „Nu va uitam așa ușor!”. Iata cum a sunat numarul plin de sarcasm al lui Marius Vizante in calitate de invitat special.

- Sezonul 2023 al Formulei 1 incepe in Bahrain, la 5 martie, și va avea un numar record de 23 de curse, ultima etapa urmand sa aiba loc la Abu Dhabi, la 26 noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- 24-26 februarie| Orașul Mirilor – Targul de Nunți din Alba Mall: Rochii de mireasa, costume, aranjamente și decorațiuni pentru viitorii miri Sezonul de nunți 2023 incepe in Alba Mall! Orașul Mirilor – Targul de Nunți are loc in periaoda 24-26 februarie 2023, unde viitori miri gasesc tot ce au nevoie…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Aeroportului International Sibiu, in sezonul de vara se va relua operarea curselor charter spre destinatiile de vacanta de traditie: Antalya (Turcia) si Hurghada (Egipt), iar Skiathos (Grecia) revine pentru al doilea an in reteaua de…

- Petrolul o duce atat de rau incat a inceput sa consume și bani pe care nu se știe daca-i va incasa. Pentru ca nu se descurcau sa suporte cheltuielile curente, prahovenii au cesionat drepturi TV pe care s-ar putea sa le incaseze la vara. "S-ar putea", fiindca banii aceia le vor fi platiți doar cluburilor…

- Echipele din Formula 1 continua prezentarea monoposturilor de specificație 2023. Acum a venit randul celor de la Alfa Romeo sa ne arate ce vor pilota Valtteri Bottas și Zhou Guanyu in sezonul care sta sa inceapa. Botezat C43, monopostul este o evoluție a mașinii din 2022, dar are o serie de componente…

- Pentru a evita neplacerile cauzate de problemele legate de ingheț a instalațiilor de alimentare cu apa, societatea VITAL S.A vine in intampinarea utilizatorilor noștri cu cateva recomandari tehnice: verificați conductele de apa, precum și robineții montați pe instalație, in vederea depistarii pierderilor…