Ce tipuri de plante alegeți pentru un gard viu veșnic verde Dincolo de faptul ca are un rol decorativ, gardul viu ne ofera mai multa discreție, ne protejeaza de vant și de futuni, dar și de aerul poluat, mai ales in marile orașe, fiind o opțiune demna de luat in seama pentru cei care au spațiu disponibil corespunzator pentru a amenaja o gradina de vis. Nu in ultimul rand, gardul viu are și rolul de a reține apa in sol sau de a ne feri de privirile curioase ale vecinilor și, de ce nu, ne ofera umbra in zilele toride. Inainte de a lua decizia cu privire la investiție, trebuie sa știți, insa, ce tipuri de gard viu va doriți: inalt, mediu sau mic. Puteți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

