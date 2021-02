Ce tip de pâine e bine să mâncăm? Deși principiile de baza ale prepararii painii sunt universale, variațiile regionale in privința metodei de coacere, a tipurilor de faina și a celorlalte ingrediente fac ca astazi sa avem de unde alege. Pot exista mari diferențe sub raportul caloriilor și al nutrienților din fiecare tip. Painea nu lipseste din alimentatia romanilor. Astazi, insa, multe sortimente de paine se indeparteaza tot mai mult de cele facute in casa, cu ingrediente naturale. Painea din faina integrala Painea din faina integrala este varianta cea mai sanogena. Asta, avand in vedere ca este o sursa excelenta de fibre alimentare,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

