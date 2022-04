Ce tip de ferestre sa alegeti pentru a spori eficienta energetica a casei dumneavoastra Deoarece o casa obisnuita pierde in jur de 25%-30% din caldura prin zona ferestrelor, instalarea unor ferestre eficiente din punct de vedere energetic este un pas mai mult decat necesar in zilele noastre si va vor ajuta la scaderea costurilor la facturile de energie, fara a face rabat de la confort. Ferestrele cu eficienta energetica sporita sunt de obicei acelea cu doua sau mai multe geamuri de sticla intr-o unitate etansa, iar profilele PVC Klass se dovedesc a fi o alegere excelenta in a obtine acest deziderat al eficientei energetice. A avea ferestre eficiente din punct de vedere energetic… Citeste articolul mai departe pe stiritimisoara.com…

Sursa articol: stiritimisoara.com

Stiri pe aceeasi tema

- Legislativul a adoptat, astazi, in prima lectura, proiectul de ratificare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru realizarea Proiectului ”Eficiența energetica in Republica Moldova”. Valoarea contractului dintre Guvern și BEI constituie 30 de…

- Avem stocuri suficiente la alimentele de baza, a dat asigurari, joi, la TVR 1, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. „Din punct de vedere al sectorului agro alimentar, Romania nu poate vorbi despre nicio criza. Situația in momentul de fața este una stabila. Desigur, pe piețele internaționale, la…

- Oficialii ucraineni au actualizat pierderile armatei ruse in razboiul din Ucraina. Daca numarul deceselor pare sa stagneze, armata lui Vladimir Putin inregistreaza pierderi din ce in ce mai mari la capitolul echipamente militare.

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell, considera ca, deocamdata, nu exista riscul ca razboiul din Ucraina sa se extinda și in Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Mobilierul este un aspect foarte important in procesul de amenajare a unei locuințe pentru ca acesta are dublu rol, și anume: este utilizat pentru depozitarea articolelor vestimentare, de uz casnic, vesela, etc, dar și pentru ca, contribuie intr-o mare ma

- Ferestrele termopan pot avea mai multe camere, lucru pe care sigur l-ai observat deja daca ai pornit in cautarea unor noi geamuri sau daca doresti sa-ti cresti bagajul de cunostinte cu privire la acest domeniu. Sigur, fara indoiala ti-a atras atentia si pretul de achizite care, de la sine inteles este…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, anunta ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest moment…