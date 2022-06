Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste momente, in Turcia, Armin Nicoara și Claudia Puican iși unesc destinele pentru tot restul vieții, dupa ani și ani de relație. Iata cele mai frumoase momente de la marele eveniment care are loc in jurul a numeroase nume mari din showbiz-ul romanesc!

- Cu toții știm ca maine va avea loc nunta lui Armin Nicoara cu iubita lui, Claudia Puican, in Turcia. Pentru ca se pregatesc de cel mai mare pas din viața lor, Georgiana Lobonț le-a dat un sfat prețios pentru a se bucura de o casnicie de vis.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in pragul pregatirilor pentru marele eveniment ce va avea loc maine. Cei doi se vor casatori in Turcia alaturi de prietenii apropiați, dar și de familie. La marele eveniment vor participa aproape 100 de invitați.

- Armin Nicoara a facut marele pas de a o cere in casatorie in mod oficial pe iubita lui, Claudia Puican. Cantarețul a facut primele declarații pe aceasta tema la Antena Stars și a dezvaluit cum a planuit intregul eveniment. Iata care a fost reacția tinerei!

- Betty Blue, fiica lui Florin Salam, a straluicit la nunta tatalui sau in doua rochii superbe. Tanara a imbracat o rochie scurta și alba in prima parte a zilei, iar seara a apelat la o ținuta eleganta și mulata pe corp. Iata cat de bine a aratat artista.

- Cei mai mulți oameni percep nunta ca fiind unul dintre cele mai importante evenimente ale vieții, alaturi de botez și cununia civila. Daca tu și partenerul sau partenera ta ați decis sa organizați o casatorie pe mare, cu siguranța sunteți persoane iubitoare de noi experiențe, atente la detaliile care…

- Andreea Balan și Alina Pușcaș au facut furori in a doua ediție a sezonului 17 Te cunosc de undeva! Jurata și prezentatoarea TV au surprins cu aparițiile in rochii cu adevarat splendide. Cat de bine au aratat.

- Momente grele pentru Armin Nicoara! Cantarețul a ajuns la perfuzii, asta dupa ce starea lui de sanatate nu a fost una tocmai buna. Iubita lui Claudia Puican a fost cea care i-a fost alaturi in aceasta perioada și a ținut concertele in locul artistului. Iata care este starea de sanatate a lui Armin Nicoara!