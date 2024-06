Stiri pe aceeasi tema

- Imagini desprinse din povești! Localul unde are loc nunta Andei Adam și a lui Joseph Adam este de-a dreptul spectaculos! Cei doi miri au depașit orice așteptari! Va prezentam cateva imagini cu locul unde va avea loc petrecerea!

- Zilele trecute, nașii de cununie ai Andei Adam și ai lui Yosif Mohaci au venit in Romania din Las Vegas. In urma cu cateva minute, nașa a terminat sa se pregateasca, impreuna cu fetița ei, care va fi domnișoara de onoare alaturi de fiica cantareței.

- Ziua cea mare a sosit pentru Anda Adam! Artista și soțul ei se casatoresc religios astazi, așa ca inca de la primele ore au inceput sa fie puse la punct ultimele detalii pentru nunta care se anunța evenimentul anului. Cantareața nu a lasat nimic la voia intamplarii, așa ca unul dintre aspectele importante…

- Anda Adam și Yosif Mohaci se casatoresc sambata, 29 iunie 2024, iar evenimentul se anunța a fi unul fastuos. Pentru nunta au venit nașii lor tocmai din Las Vegas, Gerard și Oana Ciolacu. Cei doi au oferit mai multe detalii despre prietenia lor cu artista și soțul ei, precum și despre viața peste Ocean,…

- Anda Adam și Yosif Mohaci s-au casatorit civil in urma cu doi ani, iar peste cateva zile, cei doi vor face nunta, iar alaturi le vor fi 500 de persoane. Artista recunoaște ca nu are emoții, totul fiind organizat pana la cel mai mic detaliu.Anda are o echipa alaturi de ea, unde fiecare persoana știe…

- Anda Adam și Joseph, soțul ei, au fost nași de cununie la nunta unor prieteni. Evenimentul a avut loc chiar inainte cu o saptamana ca ei sa se cunune religios, pe 29 iunie, sambata urmatoare. Sambata, 22 iunie, Anda Adam și Joseph, care s-au casatorit civil in decembrie 2022, au fost nași de cununie…

- Detalii exclusive despre nunta Andei Adam! Cate ținute va purta artista, cum arata acestea, dar și care sunt superstițiile de care artista ține cont. Ce nu va face cantareața la propria nunta, și cu ce se ferește de soț.

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…