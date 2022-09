Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, Prințul Harry a ajuns la catedrala Westminster Abbey din Londra, Capitala Angliei. Ducele de Sussex a venit la inmormantare imbracat in civil și nu in uniforma militara. Iata care este motivul pentru care nepotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu poarta haine militare!

- Kate Middleton i-a aruncat priviri aprige lui Meghan Markle sau cel puțin așa susțin experții regali. Soția Prințului William și cea a Prințului Harry s-au intalnit la Castelul Windsor la numai cateva zile dupa decesul Reginei Elisabeta. Cu aceasta ocazie, limbajul lor corporal a fost analizat de experți.

- Incident la funeraliile Reginei Elisabeta a II a. Un soldat din garda regala a leșinat in timp ce pazea catafalcul suveranei Marii Britanii. Cu doar cateva momente mai devreme, acesta coborase de pe podium pentru a face o schimbare a soldaților din garda. Ce s-a intamplat cu barbatul și cum au reacționat…

- Președintele american Joe Biden a acceptat duminica o invitație oficiala din partea Londrei pentru a participa la inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Acest lucru se precizeaza intr-o declarație a Casei Albe.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu preconizeaza sa asiste la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care ar urma sa aiba loc in circa zece zile, la Londra, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Optiunea (deplasarii sale) nu este avuta in vedere”, a afirmat Peskov…

- ​Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani. Ea a urcat pe tron in 1952, avand o domnie de 70 de ani. Britanicii au sarbatorit in iunie jubileul de platina al Reginei Elisabeta a II-a, la implinirea a șapte decenii de domnie. Pe fondul mai multor probleme de […] The post…

- Marea Britanie a decretat 10 zile de doliu national dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit Sky News, doliul national va dura pana la inmormantare. Tronul britanic trece legal printului Charles. Acesta are 74 de ani. Se subliniaza ca pe site-ul Palatului Buckingham, Charles a fost numit deja…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis condoleanțe Regelui Carol al III-lea cu ocazia decesului Reginei Elisabeta a II-a, potrivit unui mesaj postat joi pe canalul Telegram al Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…