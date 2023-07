Stiri pe aceeasi tema

- Maria și Antonio au caștigat „Mireasa” sezon 7. Indragostiții, care s-au și casatorit in finala emisiunii de la Antena 1, au plecat acasa cu premiul cel mare in valoare de 40.000 de euro. Cinci cupluri au intrat in finala „Mireasa” sezon 7: Hatice și Mihai, Catalina și Vlad, Daiana și Dani, Simona și…

- Ela Craciun a devenit expert in parenting. Prezentatoarea de la Antena 3 a obținut o noua certificare și a devenit coach de parenting conștient, dupa urmarea unuia dintre cele mai apreciate cursuri din domeniu. Cursul a fost predat de doctor Shafali, unul dintre cei mai cunoscuți experți in coaching…

- Amfitriona show-ului “Mireasa” de la Antena 1 s-a obișnuit sa se lase pe mana specialiștilor cand vine vorba de aparițiile ei pe micul ecran. Recent, la petrecerea VIVA! 2023, Simona Gherghe a uimit prin outfitul etalat, care ii punea in evidența formele de invidiat. Cine o imbraca pe Simona Gherghe…

- Doliu pentru Mirela Vaida. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, difuzata de postul de televiziune Antena 1, conduce miercuri, 7 iunie, pe ultimul drum un membru important al familiei sale. Tatal partenerului sau de viața este inmormantat la Cimitirul Greco-Catolic din Cluj-Napoca. „Este un eveniment…

- Gina Pistol a facut senzație in ziua nunții! Prezentatoarea TV și-a ales cu atenție rochiile de mireasa in care a stralucit. Iata cum arata cea de-a doua ținuta a vedetei pe care a imbracat-o la petrecere.

- Duminica seara a avut loc marea finala a sezonului 14 iUmor, la Antena 1. A fost o finala plina de momente amuzante in care 11 concurenți s-au luptat sa ofere cel mai bun numar pe scena pentru a primi cele mai multe voturi.

- Este o zi importanta pentru Simona Gherghe și Razvan Sandulescu și asta pentru ca ei implinesc 6 ani de casnicie. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, prezentatoarea de la Mireasa a postat pe rețelele personale de socializare doua fotografii de la Starea Civila, dar și un mesaj cu adevarat emoționant.…