Ministerul Familiei si Tineretului va fi condus de Gabriela Firea, noul portofoliu avand ca drept obiectiv contributia la „construirea unei societati coezive”, fiind propuse mai multe masuri cu privire la stimularea natalitatii si egalitati de gen. Tinerele familii vor fi sprijinite pentru achizitionarea de locuinte, dar vor beneficia si de scutiri de taxe si impozite. In primul rand, ministerul va urmari stimularea natalitatii si a familiei, arata programul de guvernare al coalitiei PNL-PSD-UDMR, fiind explicat faptul ca statisticile arata ca pana in 2050 Romania este in pericol sa aiba o populatie…