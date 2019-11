Stiri pe aceeasi tema

- 'Mulți se intreaba de ce am venit la ședința de Guvern. Am venit pentru ca domnul prim-ministru Orban m-a invitat. In al doilea rand, astazi, in ședința de Guvern se va tranșa o problema foarte importanta, care și aceasta treneaza din cauza incompetenței fostului Guvern și anume chestiunea comisarului…

- Gheorghe Gheorghiu-Dej a decedat pe data de 19 martie 1965, in locuința sa de pe bulevardul Aviatorilor, din Capitala. La scurt timp dupa declararea doliului național, Nicolae Ceaușescu facea deja tot posibilul sa se vada la carma Romaniei. Ce facea Nicolae Ceaușescu in timpul priveghiului pentru Gheorghe…

- Prim ministrul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta, luni, hotararea privind alocarea catre primarii a fondurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL), hotarare care nu a intrat in dezbaterea Executivului in sedinta de vineri. Sedinta de Guvern este programata de…

- Siegfried Muresan a anuntat ca in sedinta de joi a grupurilor parlamentare din PE va fi desemnata echipa de negociatori a Parlamentului European care va purta discutii cu cei din Consiliul UE pentru procurorul-sef al UE, potrivit Mediafax.„Va anunt ca astazi (joi - n.r.), in sedinta liderilor…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Executivul a aprobat in ședința de luni, 9 septembrie 2019, Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “SPITAL REGIONAL DE URGENȚA CLUJ”. Conform documentului, Spitalul Regional Cluj Napoca va avea o suprafața…

- Ziua de 23 august a ramas in amintirea romanilor drept cea mai importanta sarbatoare comunista, cand se organizau ample defilari si activitati in cinstea lui Nicolae Ceausescu. Inainte de 1989, pe 23 august era ziua noastra nationala. Romanii de toate varstele erau obligati sa participe la demonstratiile…

- Pana in 1989, 23 august era ziua cea mai importanta pentru romani. Comuniștii și-au insușit aceasta bucata importanta din istoria noastra fara ca implicarea lor sa existe in mod direct. Intoarcerea armelor impotriva Germaniei hitleriste și a aliaților sai nu a avut nimic in comun cu partidul care avea…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca din Buzau, a omorat patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ pentru perfuzii.