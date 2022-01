Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. "Nu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Frantei in Romania, Laurence Auer, cu prilejul careia social-democratul a subliniat ca tara noastra va acorda sprijinul necesar pentru continuarea relatiilor dintre cele doua state, precizand ca domeniul transporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorul Franței in Romania, Laurence Auer: „Intalnirea este importanta și din perspectiva preluarii de catre Franța a președinției rotative a Consiliului UE, in primul semestru al anului 2022”.

- Nu trebuie sa mergem pana in Elveția sau Austria pentru a avea parte de viaducte, tuneluri și peisaje spectaculoase. In Vestul țarii avem Semmeringul banațean, o zona de o frumusețe care-ți taie respirația. Iar ca sa fie totul și mai frumos, aici gasim cea mai veche cale ferata din Sud-Estul Europei,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, marti, ca a semnat autorizatia de constructie pentru pasajul rutier Drajna, iar constructorul a promis ca va finaliza lucrarile inainte de termen. ”Vreau sa-i vad la lucru”, a transmis ministrul, potrivit news.ro. ”Acum am semnat Autorizatia…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat intr-o vizita in județele Braila și Galați, a anunțat un plan investițional de 73 de milirde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Interviurile Digi24.ro, ca iși dorește sa implementeze un sistem de drone care sa monitorizeze „live” evoluția șantierelor de pe autostrazile din Romania. „Ne ajuta. Sa vedem live”, spune acesta.

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, estimeza ca pana la finele acestei luni, vom putea circula pe drumul de legatura DN 5 km 60+500 – Soseaua de Centura- Podul Prieteniei km 61+400, care leaga Romania de Bulgaria. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu alaturi de…