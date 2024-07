Ce temperatura are apa din Marea Neagra in luna iulie 2024. Valul de canicula inca se resimte in Romania. A reușit insa vremea calda sa incalzeasca la maxim și apa marii? In general, in luna iulie, dar și in luna august, temperatura apei din Marea Neagra este cea mai buna pentru o baie. In general, spre exemplu, in Mamaia, temperatura medie a apei din Marea Neagra este in luna iulie 24.7°C. Este perfecta pentru a te racori intr-o zi caniculara. Acest interval de temperatura este recunoscut de catre specialiști ca fiind optim pentru scaldatul prelungit. Ce temperatura are apa din Marea Neagra in…