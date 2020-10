Ce tehnologii auto îți fac mașina "inteligentă" Cumparatorii de mașini instariți sunt mai atrași de tehnologiile care se gasesc pe noile modele decat de motorizarile de sub capota. Exista un interes din ce in mai mare pentru mașinile "inteligente", numite de unii și smartphone-uri pe roți. Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inventivitatea taranului roman e proverbiala, iar tehnicile populare, vechi de secole, isi devedesc eficienia chiar ti in era tehnologiilor avansate. E cazul stezei, o instalatie care tine loc de masina de spalat in zonele de munte

- Mari minți, precum Stephen Hawking (decedat in 2018), și-au exprimat in ultimii ani temerea ca progresul din domeniul inteligenței artificiale ar putea duce la situația in care mașinile sa preia controlul lumii intr-un viitor nu prea indepartat, iar acest lucru ar putea duce la dispariția speciei…

- In urma cu cateva zile, mama baietelului a cerut ajutorul autoritatilor pentru a-și gasi copilul plecat in vacanta in Ungaria, impreuna cu tatal sau. De la intoarcea in țara, femeia nu a reușit sa-l recupereze pe cel mic. Mai mult, fostul sau sot nu a mai putut fi contact telefonic de cateva zile.…

- Astazi, 27 iulie pompierii satmareni au fost alertati cu privire la izbucnirea unui incendiu, la un autoturism, in Padurea de la Mujdeni. La fața locului s-au deplasat 4 subofițeri și 1 ofițer, din cadrul Secției de Pompieri Negrești Oaș, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și 4 pompieri voluntari…

- Un accident in care au fost implicate o mașina și doua motociclete a avut loc, sambata seara, in localitatea Lerești, județul Argeș. Trei persoane au fost ranite Potrivit ISU Argeș, accidentul a avut...

- Cei care parcheaza pe locurile pentru persoanele cu dizabilitați risca amenzi cuprinse intre 2.000 de lei și 10.000 de lei, precum și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv. Prevederile Legii 145/2020 intra in vigoare de sambata, 25 iulie. Pana in prezent, o astfel de fapta…

- Accidentul a avut loc pe Bulevardul Nicolae Titulescu, in jurul orei 15:30. Minora, in varsta de 15 ani, se afla pe bicicleta, in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni, cand a fost surprinsa de un autoturism condus de o tanara de 22 de ani.

- Accident rutier la 2 Mai, judetul ConstantaPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina in dimineata zilei de marti, 21 iulie, la un accident rutier produs pe raza localitatii 2 mai. Din primele date, in accident au fost implicate doua autoturisme,…