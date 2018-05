Ce te face să te simţi frumoasă şi sexy, în funcţie de zodia ta BERBEC Te simti cea mai frumoasa atunci cand reusesti in fata unei provocari. Ar putea fi vorba despre orice, insa cert este ca reusesti, iar asta te face sa te simti minunat. Ori de cate ori castigi, fie ca e vorba de un maraton sau te confruntarea cu una dintre temerile tale, te simti sexy si frumoasa. TAUR Iti plac lucrurile frumoase si acele lucruri te fac sa te simti sexy. Ar putea fi vorba despre o lenjerie intima de calitate, o bijuterie unica sau o jacheta de designer. Tu vrei sa iti rasfeti toate simturile, astfel incat lucruri precum un masaj… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

