Ce taxe turistice ai de platit cand iti faci concediul in Europa

- Satul Armenis, din Banatul Montan a fost inclus de publicatia The Guardian intr-o lista a celor mai pitoresti asezari satesti din Europa si recomandat ca destinatie de vacanta in aceasta perioada.

- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat ca in Bugetul pe 2020 pentru unii s-au gasit bani, cum ar fi MApN și MAI, unde fondurile acestor instituții au fost majorate cu sute de milioane pentru plata pensiilor speciale, asta in timp ce Romania este țara cu cele mai mari taxe pe salariul minim din toata…

- Țara din Europa care vrea sa modifice tarifele de roaming. Cum vor fi taxate convorbirile telefonice in strainatate O lacuna care permite companiilor de telefonie mobila sa taxeze integral ultimul minut vorbit costa clientii elvetieni care folosesc serviciul de roaming pana la 120 milioane de franci…

- In timp ce unora nu le ajung zilele de concediu anual, oferite prin lege, mai sunt și angajați care nu și-au „consumat” inca zilele libere de care beneficiaza. Iata ce trebuie sa știe aceștia.

- In 2018, un numar de 925800 de turiști au calatorit in afara țarii, fața de 2017 cand au fost doar 762.500, potrivit INS. „In 2017, 139.200 de turiști au ales sa-și petreaca vacanța in Bulgaria, in timp ce in 2018, numarul acestora a crescut pana la 163.600. Hotelierii bulgari spun ca in momentul de…

- Locuitorii din centrul Vietnamului abandoneaza câmpurile de orez și pleaca spre Europa, ca sa câștige bani mai mulți și mai ușor. Este foarte greu sa obțina vize, așa ca cei mai mulți apeleaza la rețelele de trafic de migranți. Au dat și un nume rețelelor ilegale care, de multe ori, nu îi…

- Veste teribila pentru romani! Concediul medical nu va mai fi platit de angajator. Vezi de ce… Angajatorul ar putea sa nu mai fie obligat sa suporte indemnizația pentru primele cinci zile de concediu medical, potrivit unei propuneri legislative care a trecut tacit de Senat. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- "Romania, cu dealurile sale neintinate si sate vechi, este destinatia perfecta pentru cine cauta ceva in afara circuitelor clasice. Tara are unele dintre cele mai bine conservate paduri virgine din Europa si, potrivit Indicelui privind performanta mediului pe 2018, se afla pe locul 15 in lume in ceea…