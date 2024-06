Ce taxe trebuie să plătească şoferii dacă vor să circule pe drumurile din Bulgaria V-ati ales ca destinatie de vacanta Grecia, Cipru sau chiar Bulgaria si calatoriti cu masina personala? Atunci, este necesar sa stiti ce taxe de drum trebuie sa achitati la vecinii noștri de la sud de Dunare. Pentru a evita eventuale probleme la trecerea graniței, este esențial sa fie informat despre taxele de drum necesare și […] The post Ce taxe trebuie sa plateasca soferii daca vor sa circule pe drumurile din Bulgaria first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

