- Guvernul nu va introduce taxe noi in viitorul apropiat, sustine Ludovic Orban. Premierul este insa contrazis de analistii economici care spun ca Executivul nu va gasi altfel bani care sa acopere toate cheltuielile statului. De altfel, chiar Ludovic Orban vorbea la finalul anului trecut despre…

- Ludovic Orban a declarat ca Guvernul nu poate impune purtarea obligatorie a mastii in familie. Premierul a precizat ca „asta este o prostie", iar PSD a avut o campanie in acest sens, in care spunea ca Executivul vrea sa ia o astfel de masura. „Nu putem sa impunem o astfel de regula. Ceea ce se intampla…

- Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va aloca 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autoritatilor locale si unitatilor scolare pentru pregatirea anului scolar. El a precizat ca este mai usor pentru o primarie sa cunoasca nevoile specifice din comunitate legate…

- Guvernul pregatește inchiderea teraselor dupa ora 23.00, incepand de luna viitoare. Este inca o incercare de a incetini creșterea numarului de noi cazuri de coronavirus. Discuția este deschisa in Guvern, premierul fiind nemulțumit ca deși controalele sunt intensificate, acestea nu sunt eficiente. Discuțiile…

- ​Guvernul discuta în ședința de joi un memorandum privind dezvoltarea sistemului de compensare datorii si creante ale persoanelor juridice prin sistemul informatic de compensare 'SIC'. Ministrul economiei Virgil Popescu spune ca este vorba de marirea schemei de compensare, prin introducerea…

- Premierul anunța ca Executivul european a aprobat schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari. Cați bani primesc firmele Guvernul a primit aprobarea din partea Comisiei Europene pe schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari si este pregatit…

- Seful Executivului le-a transmis cetațenilor ca virusul nu iarta pe nimeni, nici pe aceia care nu cred in existența sa. El a menționat ca, in ultimele luni, au avut loc campanii organizate cu scopul de a-i determina pe romani sa nu creada in existența virusului: Atunci cand te imbolnavești de fapt risti…