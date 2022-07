Ce tarif are Rona Hartner pentru un show amplu. „Spectacolele mele nu lasă pe nimeni indiferent” Rona Hartner, in varsta de 49 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, cu o cariera muzicala de succesc și pe plan internațional. Recent, aceasta a dezvaluit ce suma de bani cere pentru un concert amplu. „Pot cere 10.000 de euro pentru un concert amplu, cu desfașurari de trupe, care sa implice și acompaniamentul fanfarei mele, sau pot canta gratuit, de ce nu? Totul depinde la mine de starea de spirit, dar și de propunerea primita de la un impresar la altul. Repet, depinde și de imprejurari, și de ceea ce se cere de la mine! VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4 Una e atunci cand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

