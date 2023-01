Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai cautate artiste din Romania pentru evenimente. Mulți iși doresc sa o cheme la nunta sau botez, dar nu toata lumea iși permite. Ce tarif are indragita cantareața. Prețul cerut de vedeta este uriaș.

- O cantareața celebra din showbiz-ul romanesc a facut nunta in mare secret, la doar o zi dupa ce a fost ceruta in casatorie. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre marele eveniment important din viața ei. Iata despre ce vedeta din țara este vorba, dar și ce declarații a facut!

- Fericiți, indragostiți, parinții unei fetițe superbe și cu ganduri de nunta in primavara. Din nefericire, povestea lor de dragoste a ajuns la final. Desparțirea neașteptata a fost confirmata chiar de indragita artista, cu cateva zile dupa Craciun: „Eu vreau sa intru in noul an curata și fara secrete”.…

- Razboiul fraților Dolanescu are parte de un nou capitol tulburator. Dupa ce s-au batut 8 ani pe averea marelui artist, fiii lui Ion Dolanescu, Dragoș și Ionuț, au parte de inca un scandal. De aceasta data, conflictul a plecat de la o piesa lansata de curand de Ionuț Dolanescu, in care acesta iși ataca…

- Au trecut 13 ani de la stingerea din viața a regretatului cantareț Ion Dolanescu. Scandalul declanșat in jurul moșterii lasate de artist fiilor sai este departe de a se incheia. Chiar daca Dragoș și Ionuț Dolanescu au lasat de ințeles public ca razboiul dintre ei s-a incheiat, luptele in instanța continua.…

- Este una dintre cele mai populare și apreciate vedete din Romania. A facut istorie cu trupa Trinity in anii 2000, s-a casatorit recent și are un baiețel care a devenit centrul universului ei. Cu toate acestea, focoasa bruneta și-a anulat nunta cu tatal fiului sau. Cine este vedeta care a recurs la un…

- Nunta neașteptata in showbiz! Dupa doi ani de zile de relație, au decis sa iși uneasca viețile pentru totdeauna. Vestea a fost una surprinzatoare pentru mulți internauți. Cele doua celebritați sunt cunoscute in intreaga lume și s-au bucurat de admirația a milioane de fani datorita rolurilor pe care…

- Ce stil de viața a adoptat Maria Ciobanu in SUA. In urma cu 5 ani, artista a fost diagnosticata cu o forma acuta de astm și și-a anunțat retragerea din muzica. La recomandarea medicilor, acesta s-a mutat in SUA, unde climatul era mai potrivit pentru tratarea bolii sale. Recent, Gheorghe Turda a oferit…