Stiri pe aceeasi tema

- La mai multe sectii din tari europene, zeci de oameni inca stau la coada duminica seara pentru a-si putea exercita dreptul de vot in cadrul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, informeaza Unimedia. Randuri de zeci de persoane sunt semnalate la sectii de votare din Franta, Germania, Irlanda,…

- Sapte meciuri din preliminariile CE2022 la handbal masculin, programate in prima saptamana din noiembrie, au fost amanate de EHF din motive pandemice. Romania va juca cele doua partide din noiembrie, cu Suedia, in deplasare, si cu Muntenegru, la Baia Mare, potrivit news.ro.Meciurile amanate,…

- Evoluția pandemiei de Covid-19 provoaca acum o ”ingrijorare profunda” in 23 de state europene, printre care și in Romania, a anunțat vineri Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, care cere o acțiune cat mai rapida, scrie Hotnews.Potrivit ultimelor date, țarile ale caror rate sau trenduri…

- Peste jumatate dintre statele membre ale Uniunii Europene (UE) si Regatul Unit, inclusiv Romania, sunt clasificate cu rosu pe o noua harta europeana privind restrictiile de calatorie publicata de catre Centrul European de Preventia si Controlul Bolilor (ECDC), relateaza AFP. Pe aceasta harta,…

- Saptesprezece tari, printre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC). Pe aceasta harta promisa…

- Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul evoluției pandemiei de Covid-19. Anuntul a fost facut ieri de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pentru cetațenii romani au fost adaugate o serie de excepții fața de cele aflate in vigoare in prezent, potrivit Digi24. Potrivit unui comunicat…