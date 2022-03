Stiri pe aceeasi tema

- Salvați Copiii Romania lanseaza fondul de asistența umanitara pentru copiii refugiați din Ucraina. Astfel, organizația pune la dispoziția tuturor romanilor care vor sa contribuie la Fondul de asistența umanitara pentru copiii refugiați din Ucraina și mamele lor, numarul de SMS 8827, pentru donații singulare…

Suntem pe drum de doua zile. Casa noastra este in Kiev. Suntem ingrozite și obosite. Soții noștri au ramas in urma, nu știm daca o sa-i mai vedem, spun doua mame, cu doi copii. Maria, 17 ani, e venita cu surorile ei și cu nepoții din partea surorilor. Soții au ramas sa lupte. Echipele Salvați

- "Suntem pregatiti sa furnizam arme defensive suplimentare (...) arme care sa fie folosite pentru apararea teritoriului (Ucrainei), apararea oraselor, apararea populatiei (...) impotriva agresiunilor armatei ruse", a afirmat Morawiecki, intr-o conferinta de presa la Munchen, relateaza Reuters.Tot astazi,…