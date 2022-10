Stiri pe aceeasi tema

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…

- Piața de incarcare a vehiculelor electrice va crește la 75,5 miliarde de euro in 2035, de la 4,5 miliarde de euro in 2021, reiese din raportul Digital Auto 2021/22 realizat de strategyand, departamentul global de strategie al PwC, in condițiile in care estimarile arata ca noua din zece (93%) mașini…

- LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare LOVITURA pentru șoferii cu mașini electrice din capitala: Gigantul IKEA a inchis stațiile de incarcare IKEA Romania, parte din INGKA Group, retailer suedez de mobila și decorațiuni interioare, a inchis…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime a atribuit un contract de livrare si instalare a 10 statii de incarcare masini electrice, care vor fi amplasate in 5 locatii in Portul Constanta Castigatorul contractului este societatea Evgo Green Motion SRL Valoarea contractului este de 270.000…

- Luni, 22 august a fost predat amplasamentul pentru lucrarile din cadrul proiectului „Imbunatațirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitești”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Astfel, se vor realiza 40 de puncte de incarcare lenta și a 4 puncte de incarcare…

- La sfarșitul anului 2020, cea mai mare pondere a celor mai noi autoturisme dintre statele membre ale UE era inregistrata in Luxemburg, iar cea mai mare pondere a autoturismelor cu o vechime mai mare de 10 ani a fost inregistrata in Lituania și Romania (doua categorii de varsta, combinate), arata datele…

- Preturile locuintelor din marile orase europene au crescut in prima parte a anului 2022, fata de anul precedent. Principalele motive sunt legate de cresterea preturilor pentru majoritatea materialelor de constructie si de dificultatile pe care unii dezvoltatori le-au intampinat in procurarea acestora.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirma ca un proiect care prevedea accesarea de bani europeni pentru a construi 42 de statii de incarcare pentru autovehicule electrice a fost blocat de consilierii PNL si PSD. "Mai mult, PNL Sector 1 a venit cu un alt proiect prin care vrea sa se dea cu dedicatie…