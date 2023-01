Ce ţară din Europa se pregăteşte să interzică TikTok Populara rețea sociala TikTok ar putea sa fie interzisa in Italia, cel putin in anumite domenii. Statele Unite ale Americii au recurs deja la aceasta masura, fiind restrictionata folosirea aplicației chinezești pe telefoanele salariatilor la stat. In luna noiembrie, directorul FBI a prezentat un raport in fața Congresului american, in care se arata ca TikTok-ul reprezinta un risc pentru siguranța naționala. Motivul invocat era faptul ca reteaua da șansa Chinei sa influențeze conținutul rețelelor sociale, iar prin intermediul acestora utilizatorii. Comisia parlamentara italiana a confirmat pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Italia ia in calcul sa interzica folosirea aplicației TikTok in anumite domenii. Asta dupa ce Statele Unite ale Americii au interzis folosirea aplicației chinezești pe telefoanele celor care sunt angajați la stat, inforemeaza antena3.ro .

- TikTok-ul a devenit una dintre cele mai folosite aplicații din lume, insa o țara din Europa ar putea sa o interzica pe teritoriul ei. Masura vine dupa ce Statele Unite ale Americii a luat aceeași decizie in urma cu puțin timp.

