Ce surprize aduce nativilor, tranzitul îndelung al lui Venus în Capricorn In intervalul 5 noiembrie 2021 – 6 martie 2022, planeta Venus va fi oaspetele zodiei Capricorn. Astronomic, Venus face o rotație completa in jurul Soarelui in 223,7 zile, iar in aceasta perioada destul de lunga, toți nativii din zodiac, vor avea parte, fara doar și poate de surprize și schimbari. Fenomenul astrologic de lunga durata […] The post Ce surprize aduce nativilor, tranzitul indelung al lui Venus in Capricorn appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 30 octombrie -13 decembrie, planeta Marte va tranzita zodia Scorpion. Evenimentul astrologic care a inceput, sambata, in penultima zi a lunii octombrie poate, cu siguranța sa aduca schimbari uriașe pentru semnele zodiacale. Timp de șase saptamani, Marte va aduce schimbari majore in plan…

- A 10-a luna a anului, octombrie sau Brumarel, așa cum este numita in popor, se apropie cu pași repezi și aduce cu sine o serie de evenimente astrologice extrem de interesante. Printre acestea, cel dintai moment astral important, este LUNA NOUA in Balanța, care vine pe data de șase octombrie. Brumarel…

- Pentru prima oara, surse din echipa actualului președinte PNL, Ludovic Orban vorbesc despre cine sunt greii care ar putea ocupa funcția de prim-vicepreședinte in partid. Cel puțin una dintre propuneri este o surpriza. Astfel, primul dintre cei trei este Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean…

- Vom avea prețuri mari la energie electrica cel putin in urmatorii 4-5 ani, cat timp vom utiliza carbune pentru producerea de energie, a afirmat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. “Este politica UE de a face energia poluatoare sa fie scumpa, neatractiva economic. Deci, cat timp Romania…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, luni, ca introducerea obligativitații prezentarii certificatului verde aduce o restrangere a unor drepturi și libertați, iar masura ar fi trebuit facuta printr-o lege adoptata in Parlament si nu printr-o hotarare de Guvern. „Introducerea obligativitatii…

- Pana pe 22 septembrie 2021, Soarele va tranzita zodia Fecioarei – o zodie ordonata și analitica – și se afla in armonie cu Uranus (situat in Taur) și cu Pluton (situat in Capricorn). Astfel, se contureaza o configurație astrologica numita Piramida – mai precis, Piramida de Pamant, pentru ca toate astrele…

- Sportivul Alex Bologa a obtinut, vineri, medalia de bronz la categoria -60 kg din cadrul competitiei de judo de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Pentru Romania este a doua medalie de la actuala editie a Jocurilor Paralimpice, dupa cea de argint obtinuta de Eduard Novak la ciclism. Bologa l-a invins…

- Ploaia de stele, Perseidele, denumite dupa constelația Perseu va atinge varful de activitate in aceasta noapte. Specialiștii estimeaza un maxim de 100 de meteori pe ora, dar numai jumatate din aceștia vor fi vizibili pe cer. Pentru o priveliște cat mai buna, fenomenul trebuie observat de la distanța…