Ce surprize a avut Andreea Mantea de ziua ei

Stiri pe aceeasi tema

- Sa fii influncer nu doar ca este la moda, dar este și o sursa de bani. Iar asta pentru ca o anumita persoana care are mulți urmaritori reușește sa determine firmele sa-i de bani de pentru promovare. Cine sunt vedetele din Romania care caștiga cei mai mulți bani din Instagram Dupa cum spun specialiștii,…

- Fuego este unul dintre cei mai apreciați cantareți din Romania. Acesta și-a sarbatorit ziua de naștere duminca, iar in direct la Cool Summer Nights a vorbit despre cadourile primite din partea apropiaților!

- Cum a sarbatorit Andra 34 de ani, dar și 15 ani de relație cu Maruța La 34 de ani, Andra este o femeie cu adevarat implinita. Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera de succes, este de doua ori mamica și deja de 15 ani traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin Maruța.…

- Andreea Mantea a renunțat sa mai prezinte emisiunea „Puterea Dragostei”, iar decizia ei a fost mult comentata. Pentru a inlatura speculațiile, Andreea a dezvaluit care a fost motivul real al alegerii sale. Daca inițial s-a crezut ca a fost data afara și se zvonea ca nu se ințelegea cu echipa de producție,…

- Vedeta Kanal D s-a intors in Romania, dupa terminarea filmarilor la cel de-al doilea sezon din ”Puterea Dragostei”, emisiune difuzata de Kanal D. Andreea Mantea și-a surprins, atat fanii, cat și fostul ei partener de viața. Mesajul care i-a topit pe fanii de pe instagram ai vedetei Andreea Mantea și…

- DACIA Logan 3 prezinta mai multe surprize pentru viitorii clienti. Este urmatorul model din serie pe care se va lansa pentru cumparatorii din Romania, dar si din alte zone de pe glob. Stim deja ca DACIA Logan 3 urmeaza sa aiba un design mult mai fluid care va aduce plafonul ceva mai aproape de portbagaj.…

- Prima scoala profesionala in sistem dual din Romania a sarbatorit astazi, cea de a saptea generație de absolventi, care isi vor incepe activitatea ca angajati in companiile in care s-au pregatit. Si pentru ca actuala situatie cauzata de pandemie nu permite organizarea unui astfel de eveniment intr-un…

- Maria, o fetița de 7 ani din Iași, a sarbatorit Ziua Drapelului Național langa cel mai inalt steag din țara. Aceasta a participat alaturi de bunicul ei la ceremoniile din parcul Regina Maria.La Iasi se afla cel mai inalt steag din Romania care masoara 50 de metri. Poate fi vazut din toate…