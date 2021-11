Astazi este zi de sarbatoare in familia prezentatorului TV de la Neatza cu Razvan și Dani. Gabriela Prisacariu iși serbeaza ziua de naștere. Vedeta a implinit frumoasa varsta de 29 de ani și este in culmea fericii dupa ce a devenit anul acesta mamica. Dani Oțil i-a transmis frumoasei sale soții, in direct, un mesaj emoționant.