- FURT in Blaj: Un barbat a sarit gardul unei locuințe și a furat scule electrice de 4000 de lei, dintr-o anexa FURT in Blaj: Un barbat a sarit gardul unei locuințe și a furat scule electrice de 4000 de lei, dintr-o anexa Polițiștii din Blaj au reținut un barbat banuit de furt. Intregul prejudiciu a fost…

- In fapt, luna trecuta, polițiștii din Cavnic au fost sesizați despre faptul ca, in aceeași noapte, la doua societați comerciale din oraș, au fost distruse mai multe geamuri. ​Intr-un caz s-a reclamat faptul ca, autori necunoscuți au patruns in magazin prin spargerea geamului, apoi au spart geamurile…

- Tanar de 18 ani, din Alba Iulia, reținut de catre polițiști: Ar fi talharit un barbat de 48 de ani și i-a furat portofelul cu suma de 2.100 de lei Tanar de 18 ani, din Alba Iulia, reținut de catre polițiști: Ar fi talharit un barbat de 48 de ani și i-a furat portofelul cu suma de 2.100 de lei Polițiștii…

- Miercuri, 4 mai 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii din Alba Iulia au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea, pe B-dul. Revoluției din Alba Iulia, un autoturism radiat din circulație. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- Polițiștii din Orhei au fost alertați de un locuitor al satului Chiperceni care a comunicat ca i-a fost rapit automobilul. Acesta ar fi venit in ospeție la consateanul sau, iar automobilul l-a parcat in fața porții gazdei cu cheile in mecanismul de pornire.

- Tupeu fara limite al unui hoț – a furat un bancomat de cryptomonede din Iulius Mall Timișoara, nepasandu-i ca zona este impanzita de camere de supraveghere. Incidentul s-a petrecut, vineri seara, in jurul orei 21,00 cand individul s-a dus a scos bancomatul din priza și l-a pus pe un transpalet, ducandu-l…

- Un seif cu mii de euro a fost furat dintr un apartament, iar hotii sunt de negasit.Fapta a fost comisa in week end, iar cercetarile sunt inca in curs.Potrivit datelor transmise de la Inspectoratul de Politie Judetean Braila, in noaptea de 19 martie, la ora 23:50, politisti din cadrul Biroului Investigatii…

- Dosare penale pentru furt calificat pe numele a doi tineri de 28 și 37 de ani, la Recaș. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce au fost prinși ca au spart o casa și au furat mai multe scule electrice. Polițiștii au reușit sa recupereze prejudiciul.