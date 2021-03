Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește ziua de naștere pe 6 martie. Vedeta implinește 39 de ani, ocazie cu care a fost surprinsa cu un buchet imens de trandafiri, insa fara sa precizeze daca Gabi Badalau a fost cel care facut acest cadou. Blodina a postat pe contul de Instagram buchetul de trandafiri albi…

- Nicole Cherry a fost surprinsa inca de la primele ore ale dimineții cu un buchet de flori de primavara din partea unui barbat, altul decat iubitul ei. Vedeta a fost impresionata de cadou și le-a dezvaluit și fanilor cine s-a gandit la ea, de 1 martie.

- Luni, 8 februarie, zi de mare, mare bucurie in familia Adelei Popescu și a lui Radu Valcan. Celebrul prezentator TV de la ”Insula Iubirii iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Ce surpriza i-a pregatit Adela soțului sau? A impartașit totul cu fanii!

- Astazi este un eveniment foarte important pentru Brigitte Pastrama, vedeta la Antena Stars! Aceasta iși sarbatorește ziua de naștere și inca de la miezul nopții soțul ei și intreaga familie i-au pregatit o surpriza de proporții. Cum a reacționat aceasta!

- Care este legatura dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi? Vedeta a luat o decizie la care fanii nu s-au gandit deloc. Ce se intampla acum in viața fostei prezentatoare de televiziune? Legatura dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi? Bianca Dragușanu se pare ca iși dedica exclusiv timpul fetiței sale. Finalul…

- Oana Roman este in culmea fericirii caci dupa atatea zile de agonie acum a primit o veste buna de la medicii care ii ingrijesc mama. Vedeta a marturisit ca in curand Mioara se va intoarce in sanul familiei, starea sa fiind acum una mult mai buna.

- Exclusivitatea momentului. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au fost prinși impreuna, in Dubai. Cei doi s-au tratat cu o vacanța de lux in Emirate, la inceput de an, unde s-au consolat reciproc in urma idilelor nereușite. Dupa ce zilele trecute au petrecut o seara de neuitat intr-un restaurant de lux,…