Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul formației Universitatea Craiova , Nicușor Bancu, a afirmat la finalul partidei cu FC Voluntari ca jocul prestat nu a fost deloc rau și ca doar neșansa a facut sa nu vina victoria. „Am facut un joc bun, am facut ce am pregatit la antrenament, dar e greu pe un teren mic și cu o echipa care se…

- Odata cu venirea toamnei, de cele mai multe ori, racelile sunt tot mai frecvente in randul oamenilor. Cum sezonul rece se apropie, cu siguranța va doriți sa mancați produse care sa va creasca imunitatea. Pe langa fructele și legumele care ar trebui consumate in mod frecvent pentru a avea un organism…

- Toamna, trecerea la sezonul rece este insoțita de schimbari semnificative in mediul inconjurator care se reflecta și in modificari ale stilulului nostru de viața. Pe masura ce vara face loc toamnei, este timpul sa ne pregatim pentru zile mai scurte, temperaturi mai racoroase și umiditate mai scazuta.…

- A scazut numarul autorizațiilor de construire pentru cladiri rezidențiale, in primele șapte luni ale anului In primele șapte luni ale acestui an, numarul autorizațiilor de construcție eliberate pentru cladiri rezidențiale in Romania a inregistrat o scadere de 24% in comparație cu aceeași perioada a…

- Horoscopul zilei de 31 august 2023. Leii iși gasesc sufletul perecheHoroscopul zilei de 31 august 2023 spune ca nativii din zodia Leului s-ar putea sa-și gaseasca sufletul pereche. Sfarșitul de luna aduce transformari importante pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Tot in aceasta perioada are…

- Leonard Petcu este un artist indragit de public și un exemplu pentru cei care provin din familii mai puțin norocoase. Artistul si-a deschis sufletul in fața noastra și a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria sa. Și-a vazut tatal o singura data in viața, iar mama a stat departe de el o lunga…

- Jucatorul brazilian Vinicius ar putea fi indisponibil intre patru si sase saptamani, dupa ce s-a accidentat, vineri seara, in victoria cu 1-0 a echipei Real Madrid pe terenul formatiei Celta Vigo.O lovitura majora pentru madrileni, care sunt deja privati de serviciile lui Thibaut Courtois si Eder…

- Jean Paler a stat departe de scena o lunga perioada, dupa ce medicii i-au recomandat acest lucru din cauza problemelor de sanatate. De aceasta data, actorul a revenit in fața publicului, insa a primit alte restricții din partea medicilor. Iata cum se simte acum și care este starea lui de sanatate.