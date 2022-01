Ce sunt vacanțele diy și cum poți obține maximum din ele Ce sunt vacanțele diy și cum poți obține maximum din ele. Ai mai auzit pana acum cate ceva despre vacanțele diy? Unii le prefera mai mult decat un sejur programat. Vacanțele diy se traduc prin do-it-yourself. Practic, tu ești persoana care alege unde vrea sa calatoreasca, cu ce vrea sa ajunga la destinație, unde vrea sa locuiasca, dar și cați bani este dispusa sa plateasca in acest sens. Ce sunt vacanțele diy și cum poți obține maximum din ele Chiar daca la prima vedere pare greu, travelator.ro va ofera toate ponturile de care aveți nevoie pentru o vacanța reușita. Astfel, dupa ce știți sigur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am obișnuit ca licitațiile esențiale sa fie tratate cu flagranta lipsa de profesionalism de “specialiștii” statului roman sau poate cu o prostie voita, menita sa satisfaca interesele unor societați comerciale apropiate de partidele aflate la putere. In mod deosebit in Educație am avut licitații de…

- Tarifele pentru un sejur de trei zile in Poiana Brasov de Revelion ajung chiar si la 12.000 lei in perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, conform booking.com. Cu aceeași suma, un turist isi poate petrece un sejur de sapte zile in Dubai cu o cazare la hotel de patru stele in aceeași perioada, scrie ZF.…

- Au mai ramas cateva zile pana la minivacanța de 1 Decembrie și cei mai mulți romani și-au facut deja rezervari la hotelurile și pensiunile de pe Valea Prahovei. Turiștii sunt așteptați cu surprize și mancaruri tradiționale, specifice sarbatorilor de iarna.

- Agenția Mara International Tour va ofera: Skiathos de la 199 euro/persoana Cu avionul din Cluj Petrece un sejur de 7 nopti pe o insula retrasa, la doar 1 ora de zbor! Plecari incepand din 28.05.2022 SMART VILA – de la 199 E/ persoana Oferta se aplica pentru datele de plecare: 28.05., 04.06., 11.06.,…

- Astfel, in perioada 11-14 noiembrie, romanii pot alege din mii de pachete turistice la hotelurile din portofoliul Litoralulromanesc.ro. Tarifele pornesc de la 25 de lei de persoana pentru o noapte de cazare, pret valabil pentru un hotel de doua stele din Eforie Nord. Totusi, potrivit datelor Litoralulromanesc.ro,…

- Autoritațile din Hamburg au confirmat marți ca un cetațean german de 51 de ani a decedat in timpul unui zbor comercial care face legatura intre Turcia și Germania, relateaza mai multe ziare germane, potrivit G4media. Decesul s-a produs in 25 octombrie, insa numai acum autoritațile germane au facut publice…

- Persoanele vaccinate care nu au primit certificatul digital COVID, pentru ca au fost inscrise de alte persoane in sistemul informatic, vor putea suna la un numar de call center disponibil la nivel national, de unde vor putea obtine informatiile necesare pentru remedierea situatiei.Intrebat cum pot sa…

- In acest moment, gradul de vaccinare la studentii politehnisti ieseni este de circa 50-. Politehnica ofera, in plus, o luna de cazare gratuita celor ce se vaccineaza. Conducerea Campusului studentesc „Tudor Vladimirescu" avertizeaza studentii nevaccinati din campus ca ar putea fi trimisi acasa daca…