- 1,2 miliarde de catolici din toata lumea au celebrat duminica Paștele. Cateva mii au luat lumina Invierii din mana unui preot-femeie. Libertatea a vorbit cu Kathleen Gibbons Schuck, preot in parohia Sfanta Maria Magdalena, din Pennsylvania, SUA, despre activismul femeilor din toata lumea pentru a fi…

- Romania poate fi una dintre destinatiile pentru businessurile din Rusia, Belarus si Ucraina, care s-ar reloca din zonele de conflict, in urma razboiului, au spus consultantii EY, in cadrul unui webinar organizat de compania de consultanta si audit. Cu toate acestea, Romania va intra in competitie…

- Aproximativ 52% dintre romani declara ca s-au implicat in actiuni de sustinere si intrajutorare a refugiatilor ucraineni, iar 61% spun ca intentioneaza sa se implice, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research. ‘Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei, in care au fost atacate mai multe…

- sursa foto: llona Andrei/ G4Media Vicepreședinta SUA, Kamala Harris, a facut declarații, vineri, de la Palatul Cotroceni, alaturi de președintele Klaus Iohannis. Este prima vizita a vicepreședintei SUA la București și are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Harris a venit la București…

- Kamala Harris, vicepreședinta SUA, ajunge astazi, 11 martie, la ora 13.00, in Romania, iar fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a declarat la B1TV ca „sunt trei dimensiuni pe care le va atinge” oficialul american in discuțiile cu președintele Klaus Iohannis: incurajarea Romaniei, Flancul…

- Amenintarile Rusiei cu privire la posibilitatea ca avioane de lupta ucrainene sa decoleze de pe aeroporturi din tari vecine Ucrainei, precum Romania și Polonia, reprezinta doar o „retorica” prin care se cauta sa se abata atentia de la uciderea civililor in Ucraina, a declarat premierul Nicolae Ciuca,…

- In plina criza de securitate in regiune, STB trebuie sa cumpere 40 de tramvaie din Federația Rusa ● Lista propunerilor surprinzatoare de rezolvare a crizei energetice ● Ucrainenii fac cozi la bancomate, se pregatesc sa plece ● Un dezvoltator face apartamente fara autorizație intr-o fosta hala din Iași.…

- Joe Biden si-a dat OK-ul ca trupele americane sa descinda in Romania. Totul, in contextul tensiunilor Ucraina – Rusia. Președintele american a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv deci in tara noastra. Aproximativ 2.000 de soldați americani vor ajunge…