Germanii ar trebui sa inceapa sa economiseasca energie acum pentru a deveni mai independenti de combustibilii fosili proveniti din Rusia, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, in contextul in care cea mai mare economie a Europei cauta modalitati de a reduce importurile de gaze naturale si petrol livrate de Moscova, ca raspuns la razboiul provocat in Ucraina.

In aceasta privinta, Habeck a recomandat utilizarea trenului sau a bicicletelor in detrimentul automobilelor, ori de cate ori este posibil, relateaza Reuters.

Pe fondul invaziei Rusiei, Germania este pusa sub…