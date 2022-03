Ce sunt rachetele hipersonice „Pumnal” – „Kinjal” în limba rusă Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat rachete hipersonice “Kinjal” („Pumnal” in traducere), pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP. Acest tip de racheta, cu manevrabilitate ridicata, sfideaza toate sistemele de aparare antiaeriana, potrivit Moscovei. Utilizarea acestui tip de racheta este o premiera in conflictul din Ucraina, potrivit agentiei de presa oficiale RIA Novosti. “La 18 martie, complexul aeronautic ‘Kinjal’ cu rachetele sale balistice hipersonice a distrus un important depozit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

